Braziliaanse overheid neemt zendingen hacktool Flipper Zero in beslag

De Braziliaanse overheid neemt zendingen van de hacktool Flipper Zero in beslag omdat het apparaatje voor malafide doeleinden zou kunnen worden gebruikt, waarmee het onderzoekers en penetratietesters op achterstand zet, zo meldt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. De Flipper Zero wordt door de ontwikkelaars omschreven als een multitool voor penetratietesters en geeks. Het apparaat ondersteunt verschillende radioprotocollen, NFC, RFID, Bluetooth en infrarood en kan voor allerlei tests en onderzoeken worden gebruikt.

De Braziliaanse telecomtoezichthouder Anatel heeft de Flipper Zero als een apparaat bestempeld dat een illegaal doel dient of het plegen van misdrijven faciliteert. Zodra de hacktool naar Brazilië wordt verscheept zal de nationale post die onderscheppen en doorsturen naar Anatel voor certificering. Anatel certificeert de apparatuur niet en neemt die vervolgens in beslag, zo stelt de EFF.

Volgens de burgerrechtenbeweging zijn er soortgelijke tools gewoon te koop in Brazilië. Ondanks de legitieme toepassingen van de Flipper Zero heeft Anatel besloten om alleen naar het mogelijk illegale gebruik van het apparaat te kijken en het gewoon te verbieden, zo stelt de EFF. "Dit zal merkbare gevolgen hebben. De toegang van professionals tot de tools die ze voor hun werk nodig hebben wordt willekeurig beperkt, waardoor ze geen technieken kunnen ontwikkelen om de mogelijke schade veroorzaakt door hackers met hetzelfde apparaat tegen te gaan."

De EFF stelt dat het maken, ontwikkelen en verspreiden van tools bedoeld voor beveiligingsonderzoek niet strafbaar moet worden gesteld of op andere wijze worden beperkt. De Braziliaanse overheid wordt dan ook door de burgerrechtenbeweging opgeroepen om de beslissing te herzien en tools zoals Flipper Zero toe te staan.