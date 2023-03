Vpn-provider Mullvad start campagne tegen scanplan Europese Commissie

Vpn-provider Mullvad is een publiekscampagne gestart tegen het scanplan van de Europese Commissie. Brussel wil chatberichten en andere communicatie van Europese burgers controleren. Iets wat volgens Mullvad vergaande gevolgen voor de toekoms kan hebben. "Wanneer de wet van kracht wordt, zal de communicatie van alle EU-burgers worden gemonitord en geaudit. Er wordt beweerd dat het doel van deze wet is om ernstige misdrijven te detecteren. Wanneer een dergelijk gigantisch systeem gebouwd is, kunnen de machthebbers dat op elk moment voor iets anders aanpassen", aldus Mullvad.

Wanneer mensen zich gemonitord voelen en geen recht op privécommunicatie hebben, vallen samenlevingen uit elkaar en veranderen democratieën in totalitaire staten, zo waarschuwt de vpn-provider. Die is nu op allerlei openbare plekken in Zweden een campagne gestart waarmee het waarschuwt voor het scanplan van Brussel en Europese politici oproept om het te stoppen. Zweden is de eerste helft van dit jaar voorzitter van de Europese Unie.

Op één van de posters die Mullvad heeft gemaakt is te zien hoe een ouder een foto van zijn kinderen wil versturen en door het scansysteem als crimineel wordt bestempeld, dat tevens de politie inlicht en de toegang tot zijn online diensten blokkeert. Vorig jaar overkwam dit een Amerikaanse man die foto's van zijn kind naar een arts stuurde. De algoritmes en een medewerker van Google vonden ten onrechte dat het om kindermisbruikmateriaal ging, wat grote gevolgen voor de vader had. Zo besloot de Amerikaanse politie een onderzoek naar hem te starten en raakte hij zijn Google-account met allerlei waardevolle informatie kwijt.