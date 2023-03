VS waarschuwt organisaties met kwetsbaarheden gebruikt door ransomware

Beste,



We hebben kwetsbaarheden op uw systeem, met <gegevens> aangetroffen en we willen u graag van dienst zijn dit te verhelpen. We begrijpen heel goed dat u dit (nog) niet zelf heeft gedaan omdat u het u aan technische kennis ontbreekt.

Wij hebben die kennis wèl, waardoor de de kwetsbaarheden hebben gevonden.

We kunnen u eenmalig aanbieden, weliswaar tegen betaling, uw systeem op afstand over te nemen en de zaken voor u te regelen.



Was getekend, CISA



(en hop, weer een geweldige phising campagne)