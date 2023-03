Nederlanders aangehouden voor stelen van één miljoen euro via phishing

De politie heeft in samenwerking met de Roemeense politie drie Nederlanders aangehouden die worden verdacht van het stelen van meer dan één miljoen euro via phishing. De verdachten zouden bijna duizend slachtoffers hebben gemaakt. Twee van de verdachten werden aangehouden in Roemenië. Een derde verdachte werd eind februari in Enschede aangehouden.

Het gaat om twee mannen van 33 en 26 jaar uit Enschede en een 27-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats. Een vierde verdachte wordt in Roemenië verhoord. Volgens de politie opereerden de verdachten op verschillende online handelsplaatsen en wisten door middel van phishing toegang te krijgen tot bankrekeningen van slachtoffers. Dankzij een een verdacht telefoonnummer kon de politie veel aangiftes aan elkaar koppelen.

Het gaat om bijna duizend slachtoffers die voor meer dan een miljoen euro zijn bestolen. "Vaak ging het om mensen die al in een moeilijke situatie verkeerden waarvan op nare manier misbruik is gemaakt", zegt onderzoeksleider Jouke Posthumus. "Onze volgende stap is om contact op te nemen met alle slachtoffers om het goede nieuws te vertellen en opnieuw te luisteren naar hun verhalen. Ook dit is een belangrijke kant van ons werk."