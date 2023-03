Kadaster heeft voorkeur voor verplichte registratie sensoren gemeente

De sensoren die gemeenten in de publieke ruimte gebruiken, bijvoorbeeld voor het verzamelen van informatie over parkeergedrag, drukte, temperatuur en geluid, zouden bij voorkeur verplicht in een nationaal sensorenregister moeten worden opgenomen, zo vindt het Kadaster. De ontwikkelingen rond een dergelijk register staan echter op een laag pitje, wat mede komt door onduidelijkheid over de financiën, wie eindverantwoordelijk is en wet- en regelgeving.

Een samenwerkingsverband van gemeenten, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Kadaster ontwikkelden de basis voor een sensorenregister. Met een dergelijk register kunnen gemeenten aangeven wie de beheerder van een sensor is, wat er met de data gebeurt en waar inwoners met vragen terecht kunnen. Amsterdam is de eerste en vooralsnog enige gemeente in Nederland met een meldplicht voor sensoren.

"Er wordt veel gebruik gemaakt van sensoren in de openbare ruimte, zowel door het bedrijfsleven als de overheid. Maar men is daar niet altijd transparant over. Het register moet daar verandering in brengen", zegt Marc van Andel van het Kadaster tegenover Digitale Overheid. Een eerste versie van het register is inmiddels opgeleverd en wordt door een aantal gemeenten gebruikt. De ontwikkelingen staan echter nu op een laag pitje.

Volgens Ronald Bokhove van het Kadaster heeft dit meerdere oorzaken: "Ten eerste is er het financiële plaatje. Wie betaalt de hele uitrol naar een nationaal sensorenregister. Daar is nog geen duidelijkheid over. Ten tweede zijn er vragen over de governance, hoe gaan we het geheel besturen en wie is eindverantwoordelijk? En tenslotte moet men bepalen onder welke wet- en regelgeving een nationaal sensorenregister kan worden opgebouwd en beheerd."

Bokhove stelt dat een verplichte registratie van sensoren de voorkeur boven een vrijwillige heeft. Uiteindelijk zou alle data van alle gemeenten in Nederland in het sensorenregister moeten komen. "Als er een landelijk sensorenregister komt, moeten er ook een aantal zekerheden aan verbonden zijn, zoals actualiteit en volledigheid van de data. En niet alleen voor de overheid, maar ook voor de burger. Die heeft voor maximale transparantie baat bij een complete kaart van Nederland waar alle sensoren op te vinden zijn."