Deel broncode Twitter was maandenlang beschikbaar op Github

Een deel van de broncode van Twitter was maandenlang voor het publiek beschikbaar op GitHub, zo stelt The New York Times op basis van gerechtelijke documenten. Twitter verstuurde afgelopen vrijdag een bericht naar GitHub dat er sprake was van een copyrightschending en de broncode offline moest.

Dat is inmiddels ook door GitHub gedaan. Daarnaast diende het platform van Elon Musk een verzoek bij de rechter in om GitHub te dwingen de persoon die de broncode deelde bekend te maken, alsmede personen die de code hebben gedownload. Twitter is inmiddels ook een onderzoek naar het lekken van de broncode gestart.

Het platform vermoedt dat een persoon die vorig jaar bij Twitter vertrok verantwoordelijk is voor het lek, aldus twee bronnen die over het interne onderzoek zijn ingelicht, zo stelt The New York Times. Er zijn zorgen dat de gelekte broncode kan worden gebruikt voor het vinden van kwetsbaarheden in het platform of manieren biedt voor het verzamelen van gebruikersgegevens of aanvallen van de website.