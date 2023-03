Privacy First: beelden videodeurbel vaak in strijd met andermans recht op privacy

De beelden die door videodeurbellen worden gemaakt zijn vaak in strijd met het recht op privacy van andere mensen en daarom onrechtmatig, zo stelt stichting Privacy First. Toch lijkt de politie dergelijke beelden volgens de stichting wel regelmatig op te vragen en te gebruiken. Het gaat dan om videodeurbellen die door burgers zelf zijn aangebeld bij Camera in Beeld, die inmiddels 55.000 camera's van particulieren bevat.

Mocht er bijvoorbeeld een inbraak zijn gepleegd kan de politie via de database kijken waar er camera’s hangen waar mogelijk iets op te zien is en neemt vervolgens contact op met de eigenaar van die camera’s. De politie laat in advies aan burgers over Camera in Beeld weten dat camera's zo veel mogelijk op waardevolle voorwerpen op het eigen terrein moeten worden gericht.

"Als u uw camera op uw eigen terrein richt, ontkomt u er soms niet aan dat ook de openbare weg wordt gefilmd. Dit moet zo beperkt mogelijk zijn. Voor een deurbelcamera gelden dezelfde regels als voor een gewone beveiligingscamera", zo stelt het advies verder. Privacy First vindt dat politie burgers op heel summiere wijze attendeert op de privacyregels voor cameratoezicht.

"Onrechtmatige camera’s en video-deurbellen lijken door de politie te worden gedoogd en actief te worden ‘benut’", laat de stichting aanvullend weten. Die voegt toe dat dit in strijd is met de bredere mensenrechtelijke plicht van de politie, als onderdeel van de Nederlandse overheid, om het recht op privacy na te leven, te beschermen, te bevorderen en zelfs te promoten.

"De camera zit in de deurbel en die richt gewoon naar voren. Iedereen die recht voor je deur staat wordt gefilmd en dat is dus een deel van de openbare weg. Dat is iedereen die daar voorlangs loopt. Allemaal argeloze passanten staan allemaal voortdurend op camera en dat hoort dus niet te kunnen", reageerde Privacy First eerder tegenover AT5. Als oplossing pleit Privacy First voor een "schuifje", dat alleen omhoog gaat wanneer iemand voor de videodeurbel staat. Op deze manier is alleen deze persoon in beeld.