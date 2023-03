Europol: ChatGPT van onschatbare waarde voor crimineel met weinig kennis

ChatGPT is van onschatbare waarde voor criminelen met weinig technische kennis die over malware willen beschikken, zo claimt Europol in een vandaag verschenen rapport over de impact van chatbots op opsporingsinstanties. De Europese opsporingsdienst roept politiekorpsen in de Europese Unie op om zich in de chatbot te verdiepen en te leren hoe criminelen en politie hier zelf gebruik van kunnen maken.

In het rapport beschrijf Europol verschillende scenario's waarin het uitlegt hoe criminelen van ChatGPT gebruik kunnen maken, zoals social engineering, phishingaanvallen en het ontwikkelen van malware. ChatGPT kan namelijk ook code in verschillende programmeertalen produceren. "Voor een potentiële crimineel met weinig technische kennis is dit van onschatbare waarde voor het produceren van malware", zo laat het rapport weten.

Europol verwacht dat de impact van chatbots zoals ChatGPT de komende tijd zal toenemen. "Het is cruciaal dat opsporingsdiensten zich voorbereiden op hoe de positieve en negatieve toepassingen hun dagelijkse werkzaamheden kunnen beïnvloeden." Zo vindt Europol dat politieagenten de vaardigheden moeten ontwikkelen om zelf van ChatGPT gebruik te kunnen maken, maar ook dat er met de "relevante stakeholders" overleg vindt om voldoende veiligheidsmechanismes toe te voegen.