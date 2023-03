Australische kredietverstrekker Latitude lekt gegevens veertien miljoen klanten

De Australische kredietverstrekker Latitude heeft de gegevens van veertien miljoen klanten gelekt, waardoor het om één van de grootste datalekken in de Australische geschiedenis gaat. In eerste instantie liet het bedrijf weten dat scans van honderdduizend identificatiedocumenten en 225.000 klantenrecords waren buitgemaakt. De Australische politie heeft aangegeven slachtoffers van het datalek via een speciale operatie te beschermen.

Latitude is een grote kredietverstrekker in Australië en Nieuw-Zeeland. Halverwege maart meldde het bedrijf dat het slachtoffer was geworden van een aanval waarbij klantgegevens waren buitgemaakt. Gisteren kwam Latitude met een update over de aanval en liet weten dat hierbij de gegevens van veel meer klanten zijn gestolen. Zo zijn de rijbewijsnummers van 7,9 miljoen Australiërs en Nieuw-Zeelanders in handen van de aanvallers gekomen, alsmede 53.000 paspoortnummers.

Verder zijn ook van 6,1 miljoen klanten de "records" gestolen. Het gaat om naam, adresgegevens, telefoonnummer en geboortedatum. Latitude heeft aangegeven dat het klanten zal vergoeden die ervoor kiezen om hun identiteitsdocument vanwege het datalek te vervangen. Hoe de gegevens precies gestolen konden worden is niet bekendgemaakt. Een Australisch advocatenkantoor kijkt inmiddels naar het starten van een mogelijk massaclaim.

Vanwege eerdere grote datalekken in Australië startte de Australische politie Operation Guardian. Hierbij wordt specifiek gezocht naar gegevens die bij deze datalekken zijn buitgemaakt en op internet worden gepubliceerd of voor fraude worden gebruikt. De operatie is nu uitgebreid naar het datalek bij Latitude. De Australische politie zegt dat het "meteen" actie zal ondernemen, onder andere door middel van verstoring of aanklachten, als personen of groepen de gestolen informatie online aanbieden.