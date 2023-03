Spanje levert verdachte achter grootschalige erfenisfraude uit aan VS

De Spaanse autoriteiten hebben een man die wordt verdacht van grootschalige erfenisfraude, waarbij honderden mensen voor meer dan zes miljoen dollar werden opgelicht, uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Een andere verdachte in de zaak, die al door de Amerikaanse autoriteiten was aangehouden, bekende schuldig te zijn.

Slachtoffers ontvingen een e-mail die zogenaamd van een Spaanse bank afkomstig leek en stelde dat de ontvanger miljoenen dollars had geërfd van een familielid dat een aantal jaren eerder in Spanje was overleden. Om de erfenis te ontvangen moesten slachtoffers eerst zelf geld overmaken, wat volgens de verdachten nodig was voor onder andere het betalen van belastingen en het voorkomen van lastige vragen van de autoriteiten.

Eén van de verdachte in de zaak bekende dat hij op deze manier meer dan vierhonderd mensen voor meer dan zes miljoen dollar heeft opgelicht. Het ging met name om oudere en kwetsbare personen. De man die door Spanje werd uitgeleverd zou het "meesterbrein" achter de scam zijn. De verdachte die bekende kan een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar krijgen. In de zaak staan in totaal vijf verdachten terecht.