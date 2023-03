Staatssecretaris moet opheldering geven over mogelijk datalek bij NS

Staatssecretarissen Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat en Van Huffelen van Digitalisering moeten opheldering geven over het mogelijke datalek bij de NS, waar mogelijk de gegevens van 780.000 reizigers op straat zijn beland, en of er wel voldoende regels zijn over de veiligheid van klantgegevens van bedrijven en publieke instellingen die met externe partijen werken.

Gisteren maakte de NS bekend dat door een datalek bij marktonderzoeksbureau Blauw mogelijk ook de gegevens van treinreizigers in handen van derden zijn gekomen. VVD-Kamerleden Minhas en Rajkowski hebben de staatssecretarissen nu om opheldering gevraagd. Zo willen ze weten op welke wijze de gegevens op straat zijn beland. "Komt dit door een hack bij de softwareleverancier of door onzorgvuldige beveiliging van de persoonsgegevens?" Heijnen en Van Huffelen moeten ook duidelijk maken welke afspraken er zijn gemaakt tussen de NS en externe partijen over de veiligheid van klantgegevens.

"Vindt u dat er voldoende regels zijn omtrent de veiligheid van klantdata van publieke instellingen en bedrijven die met externe partijen werken en hun klantdata met deze partijen delen?", vragen de VVD-Kamerleden verder. Die willen daarnaast weten wat de staatssecretarissen gaan doen om te voorkomen dat klantgegevens in de toekomst zonder strenge regels door externe partijen worden gebruikt. De Kamervragen dienen binnen drie weken te zijn beantwoord.