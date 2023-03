Kringloopwinkels bezorgd over registratieplicht voor binnengekomen producten

Kringloopwinkels maken zich zorgen over de registratieplicht van alle binnengekomen producten en de personen die ze aanbieden via het het Digitaal Opkopers Register (DOR). Volgens Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN) is de registratieplicht zelfs funest voor de kringloop. De SP heeft nu ministers Weerwind voor Rechtsbescherming en Adriaansens van Economische Zaken Kamervragen gesteld.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan wetsvoorstel om heling en witwassen te bestrijden, waarvoor het twee artikelen van het Wetboek van Strafrecht wil wijzigen. Deze wijziging houdt onder andere in dat alle opkopers en handelaren zoals kringlooporganisaties verplicht worden om een Digitaal Opkopers Register (DOR) in te richten. In het DOR moeten tweedehands goederen, zoals fietsen, kleine elektrische apparaten, sieraden en kunstvoorwerpen, en de personen die deze goederen aanbieden, worden geregistreerd.

"In de praktijk betekent dit dat iedereen die z’n zolder opruimt en een doos vol spullen bij de kringloop op de hoek wil afgeven, zich moet legitimeren. En het blijft niet bij de legitimatieplicht. Vervolgens moeten medewerkers al deze spullen registreren in het Digitaal Opkopers Register, op straffe van boetes van duizenden euro’s! Je kan je voorstellen dat dit onbegonnen werk is voor de mensen in de kringloop die jaarlijks 126 miljoen kilo spullen te verwerken krijgen", zegt BKN-directeur Rachel Heijne.

De branchevereniging zegt signalen van haar leden te ontvangen dat boa’s op de stoep staan en de kringloop verplichten om alle spullen te registreren. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is van plan om het wetsvoorstel aan te passen, waardoor de registratieplicht voor kringlooporganisaties met het Keurmerk Kringloop Nederland wordt beperkt. Het is dan niet meer nodig om bij unieke producten de gegevens van de aanbieder te registreren. Niet-unieke goederen vallen helemaal buiten de registratieplicht.

De BKN roept gemeenten op om nú al in de geest van deze aanpassing te handelen en geen onmogelijke eisen aan kringloopwinkels te eisen. De SP wil dat de registratieplicht helemaal voor kringloopwinkels komt te vervallen, zo blijkt uit Kamervragen van SP-Kamerleden Van Nispen en Leijten. Die willen ook dat gemeenten, vooruitlopend op de wetgeving, stoppen met handhaven. Verder moeten Weerwind en Adriaansens ook duidelijk maken of ze het logisch vinden dat kringloopwinkels onderdeel worden van het Digitaal Opkopers Register met als doel heling en witwassen te voorkomen. De ministers moeten binnen drie weken met een reactie komen.