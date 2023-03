DigiD vorig jaar minder vaak gebruikt door einde coronapandemie

Nederlanders hebben vorig jaar 514 miljoen keer ingelogd via DigiD. Een daling ten opzichte van 2021, toen het inlogmiddel nog 557 miljoen keer werd gebruikt. Dat meldt DigiD-aanbieder Logius in het vandaag verschenen jaaroverzicht. De daling van het aantal geslaagde inlogpogingen komt volgens de overheidsinstantie door een afname van de "corona gerelateerde dienstverlening" in 2022.

In 2021 werd op grote schaal van DigiD gebruikgemaakt voor het plannen van vaccinatieafspraken en bekijken van testuitslagen. Het aantal DigiD-accounts steeg vorig jaar naar bijna zeventien miljoen. Nederland telde vorig jaar 17,6 miljoen inwoners. In de cijfers van Logius bevinden zich ook accounts van mensen die zijn overleden. Inactieve DigiD-accounts worden na drie jaar verwijderd.

Verder werd de DigiD-app in 2022 twee miljoen keer gedownload en voor 292 miljoen succesvolle inlogpogingen gebruikt. In 2021 was de DigiD-app nog goed voor 132 miljoen authenticaties. Het aantal MijnOverheid-accounts ging van 9,1 miljoen naar 9,7 miljoen.

MijnOverheid is het online portaal van de overheid waar burgers op hun eigen account overheidscommunicatie kunnen ontvangen, persoonlijke gegevens kunnen inzien en lopende zaken bij de overheid kunnen bekijken. Er werden ruim 80 miljoen berichten naar MijnOverheid-gebruikers verstuurd. Minder dan in 2021, toen het er bijna 82 miljoen waren.