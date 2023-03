Politie stuurde noodteam om slachtoffers cybercrime zich veilig te laten voelen

De politie Oost-Nederland heeft vorige maand een pilot gedaan waarbij het een noodteam naar slachtoffers van cybercrime stuurde, om die zich zo online veilig te laten voelen. "Voor slachtoffers kan het net zo voelen als een woninginbraak. Ze voelen zich onveilig en durven online niks meer uit te voeren", zegt Sander Hoed van de politie tegenover Omroep Gelderland.

Volgens Hoed was de noodhulp van de politie vooral bedoeld om slachtoffers van cybercrime zich weer online veilig te laten voelen, maar ook om verdere schade te voorkomen. Zo kon de politie slachtoffers van bankhelpdeskfraude direct helpen. "Het team ging met het slachtoffer achter de computer zitten en ondernam verschillende stappen. Zo namen we contact op met de bank en konden er geldstromen gestopt worden. Hierdoor was het slachtoffer gelijk geholpen."

Bij beleggingsfraude komt het voor dat de oplichters vaak nog een keer proberen, door te stellen dat slachtoffers hun geld kunnen terugkrijgen, maar in werkelijkheid weer worden opgelicht. "Hier kunnen we slachtoffers dan voor waarschuwen", laat Hoed weten. De pilot is inmiddels voorbij en wordt op dit moment geëvalueerd. "We hebben van slachtoffers vernomen dat ze de hulp prettig vonden", aldus Hoed. Hij hoopt dat de noodhulp in heel Nederland kan worden ingezet.