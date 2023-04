WhatsApp komt met extra controle bij overzetten account naar nieuw toestel

WhatsApp heeft verschillende nieuwe beveiligingsfeatures aangekondigd, waaronder een extra controle bij het overzetten van een account naar een nieuw toestel. Wie zijn WhatsApp-account naar een nieuw toestel wil overzetten kan op het oude toestel de vraag krijgen of dit echt de bedoeling is. Dit moet gebruikers waarschuwen wanneer iemand zonder hun toestemming het account op een andere telefoon probeert over te zetten.

Een andere nieuwe feature is "device verification", die moet voorkomen dat malware op de telefoon het WhatsApp-account van de gebruiker gebruikt voor het versturen van spam en phishingberichten. Het gaat dan specifiek om onofficiële versies van WhatsApp die van malware zijn voorzien. Zodra gebruikers dergelijke apps installeren kan de malware de authentication key van de gebruiker stelen en daarmee, buiten de telefoon van het slachtoffer om, verbinding met de servers van WhatsApp maken en vervolgens allerlei malafide berichten als de gebruiker versturen.

Bij device verification zal WhatsApp elke keer dat een gebruiker verbinding met de WhatsApp-server maakt om een security-token op de telefoon vragen. Daarmee claimt de chatdienst verdachte verbindingen van malware, die buiten de telefoon om verbinding met de server maakt, te kunnen detecteren. De feature is onder alle WhatsApp-gebruikers op Android uitgerold. De uitrol vindt de komende tijd onder iOS-gebruikers plaats.

De derde nieuwe feature heet “Key Transparency" en moet ervoor zorgen dat gebruikers automatisch kunnen controleren dat ze via een beveiligde verbinding aan het chatten zijn. Voorheen was het alleen mogelijk om deze controle handmatig uit te voeren. Verder laat WhatsApp in de aankondiging weten dat gebruikers zelf tweestapsverificatie en end-to-end versleutelde back-ups zouden moeten inschakelen.