Android-apps in Play Store met 100 miljoen downloads besmet met adware

In de Google Play Store zijn tientallen Android-apps ontdekt die dankzij een malafide third-party library met adware besmet zijn geraakt. De apps in kwestie hadden bij elkaar meer dan honderd miljoen downloads, zo laat antivirusbedrijf McAfee in een analyse weten. Een deel van de apps is inmiddels door Google uit de Play Store verwijderd.

Veel app-ontwikkelaars maken binnen hun apps gebruik van third-party libraries, bijvoorbeeld voor het tonen van advertenties. Wat het zogenaamde doel van de door McAfee ontdekte library was is niet bekend. Eenmaal actief verzamelde de library een overzicht van alle geïnstalleerde applicaties op het toestel en informatie over eerder gebruikte wifi-netwerken en bluetooth-apparaten, waaronder gps-locaties.

Daarnaast kan de library onzichtbaar voor gebruikers advertenties in de achtergrond laden en daarop klikken, waardoor het voor adverteerders lijkt alsof iemand hun advertentie heeft gezien. Zo wordt er ten onrechte voor deze clicks betaald, waarbij het geld naar de fraudeurs gaat. Een deel van de gevonden apps is inmiddels door Google uit de Play Store verwijderd. Daarnaast hebben sommige app-ontwikkelaars de library uit hun apps verwijderd. Gebruikers wordt aangeraden om naar de nieuwste versie van de betreffende apps te updaten. McAfee heeft een overzicht van de getroffen apps gemaakt.