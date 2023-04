Boekhouder die illegaal inlogde op server kan zich niet beroepen op noodtoestand

Een boekhouder die illegaal inlogde op de server van het bedrijf waarvoor hij de boekhouding verzorgde, om zo gevoelige informatie te verzamelen voor de ontslagprocedure van een collega, kan zich niet beroepen op een noodtoestand, zo heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.

De boekhouder verzorgde vijftien jaar lang de volledige financiële zaken en loonadministratie van het bedrijf. Hij beschikte dan ook over de gegevens om op de server van het bedrijf in te loggen. Tijdens het ontslagproces van een medewerker van het bedrijf werd ontdekt dat die over vertrouwelijke informatie beschikte, waaronder financiële stukken, offertes, correspondentie, privé mails en zeer geheime stukken.

Verder onderzoek wees uit dat de boekhouder de gegevens had gedownload. Hij stelde tijdens de rechtszaak dat er sprake was van een noodtoestand. De boekhouder wilde naar eigen zeggen zijn collega helpen bij het hoger beroep van de ontslagprocedure. Hij zou tegenover de kantonrechter de financiële positie van het bedrijf doelbewust te negatief hebben gepresenteerd om zo een zo laag mogelijke ontslagvergoeding te moeten betalen. Dit moest in het hoger beroep van de collega worden rechtgezet.

De boekhouder werd in 2018 schuldig bevonden aan onder andere computervredebreuk en veroordeeld tot een taakstraf. Hij ging in hoger beroep, maar werd ook toen veroordeeld tot een taakstraf. Volgens het gerechtshof kan er slechts in uitzonderlijke omstandigheden een beroep op noodtoestand worden gehonoreerd en dat er in deze situatie geen sprake van een noodtoestand was. Doordat de boekhouder zijn inloggegevens voor een ander doel gebruikte dan waarvoor hij gekregen, was er sprake van het binnendringen van de server, aldus het hof.

De boekhouder ging bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van het hof. De Hoge Raad veegt de klachten van de boekhouder van tafel en stelt dat de beslissing van het hof, mede dat er geen sprake van een noodtoestand is, voldoende is onderbouwd. Wel vindt de Hoge Raad dat de behandeling van het hoger beroep te lang op zich heeft laten wachten. De straf die de boekhouder in 2021 kreeg opgelegd, een taakstraf van 120 uur, wordt daardoor verminderd naar 108 uur.