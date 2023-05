FTC wil Meta verbieden om van gegevens van kinderen te profiteren

De Amerikaanse toezichthouder FTC wil Meta verbieden om van de gegevens van kinderen te profiteren en ook het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie beperken. Volgens de FTC heeft Meta zich niet gehouden aan de afspraken van een eerdere schikking, heeft het herhaaldelijk privacybeloftes gebroken en jongeren gevaar laten lopen. Meta spreekt over een "politieke stunt".

Facebook moest in 2019 vijf miljard dollar aan de FTC betalen wegens het schenden van de privacy van gebruikers, misleiding en het schenden van een eerdere schikking. De sociale netwerksite moest zich ook aan nieuwe regels houden en de bedrijfsstructuur aanpassen. Volgens de FTC heeft Meta zich niet aan deze afspraken gehouden, ouders misleid over de mogelijkheid om te bepalen met wie hun kinderen via de Messenger Kids-app communiceerden en was het niet eerlijk over de toegang die app-ontwikkelaars hadden tot privégegevens van gebruikers.

"De roekeloosheid van het bedrijf heeft jongeren in gevaar gebracht en Facebook moet verantwoording afleggen voor het eigen falen", zegt Samuel Levine van de FTC. De toezichthouder wil daarom de eerder gemaakte afspraken met Meta aanpassen. Als onderdeel van deze aanpassingen wordt het Meta en alle "gerelateerde entiteiten" van het bedrijf verboden om te profiteren van de gegevens die het van kinderen verzamelt.

Het bedrijf mag gegevens van minderjarigen alleen nog maar verzamelen voor het aanbieden van diensten of veiligheidsdoeleinden. Pas als de betreffende gebruikers volwassen zijn mag de data worden verzilverd of voor andere commerciële doeleinden worden gebruikt. Verder mag Meta geen nieuwe of aangepaste producten, diensten of features uitbrengen tenzij een derde partij heeft bevestigd dat het privacyprogramma van Meta aan de eerder gesloten overeenkomst voldoet.

Verder wil de FTC ook beperkingen opleggen aan het toekomstige gebruik van gezichtsherkenningstechnologie. Zo mag Meta de technologie alleen na uitdrukkelijke toestemming van gebruikers toepassen. Als laatste moeten onderdelen van de eerdere schikking worden versterkt, waaronder third-party monitoring, data inventory en access controls, alsmede het trainen van personeel.

De FTC heeft Meta gevraagd om binnen dertig dagen op de bevindingen van de toezichthouder te reageren. Meta laat in een reactie weten dat de klacht van de FTC een politieke stunt is. Daarbij speelt Meta ook de Amerikaanse kaart. Het bedrijf stelt dat de toezichthouder zich nu op één Amerikaans bedrijf richt, terwijl het Chinese bedrijven zoals TikTok zonder beperkingen op Amerikaanse bodem laat opereren.