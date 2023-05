Rechtbank start proef met digitaal procederen bij jeugdbeschermingszaken

De rechtbank Gelderland start volgende maand een proef met digitaal procederen bij jeugdbeschermingszaken. Vooralsnog is de digitale communicatie met de rechtbank alleen mogelijk bij bestaande jeugdbeschermingszaken, maar het plan is om dit ook voor nieuwe zaken mogelijk te maken. De "zaakstroom" in jeugdbeschermingszaken is dan volledig gedigitaliseerd.

Met het project Digitale Toegang wil de Rechtspraak de rechtsgang op verschillende rechtsgebieden digitaliseren. Advocaten kunnen via Mijn Rechtspraak met hun Advocatenpas inloggen en daar alle lopende zaken zien. Het uitwisselen van stukken gebeurt ook via het webportaal. Digitaal procederen is vooralsnog vrijwillig, maar wordt op enig moment verplicht voor procespartijen zoals rechtspersonen en juridische professionals.