VirusTotal geeft bij meer scripttalen leesbare malware-samenvatting

Googles online virusscandienst VirusTotal geeft bij meer scripttalen een leesbare malware-samenvatting, die door een generatieve AI is gegenereerd. Vorige maand introduceerde VirusTotal een nieuwe feature genaamd "VirusTotal Code Insight", die analisten en professionals meer inzicht moet geven in wat het betreffende malware-exemplaar precies doet.

Hiervoor wordt gebruikgemaakt van generatieve AI, een type van kunstmatige intelligentie dat op basis van invoer onder andere tekst of afbeeldingen kan genereren. Een bekend voorbeeld van generatieve AI is ChatGPT. Via VirusTotal is het mogelijk om verdachte bestanden door tientallen virusscanners te laten scannen. Naast een overzicht van wat antivirusprogramma's van het bestand vinden, geeft VirusTotal ook allerlei andere informatie weer. Door middel van "Code Insight" is er voortaan ook een leesbare samenvatting van wat de malware precies doet.

In eerste instantie werd dit alleen gedaan bij PowerShell-bestanden, maar dat is inmiddels uitgebreid naar meer scripttalen, waaronder Shell scripts (SH) en VBScript (VBS). Verder is het nu ook mogelijk om bij grotere bestanden een leesbare samenvatting te krijgen en is de gebruikersinterface aangepast, waarbij alleen de eerste regels van het rapport worden getoond.

VirusTotal stelt dat Code Insight niet ontwikkeld is om menselijke analisten te vervangen, maar als hulp moet worden gezien. Voor de toekomst is het de bedoeling dat Code Insight meer bestandstypen en grotere bestanden gaat ondersteunen, alsmede binary en executable bestanden kan analyseren.