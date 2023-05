Antivirusbedrijf Doctor Web blokkeert licenties afkomstig van AvirKey.com

Antivirusbedrijf Doctor Web blokkeert alle licenties die door online webshop AvirKey.com zijn verkocht, zo heeft het bedrijf aangekondigd. Volgens de virusbestrijder maakt de Russische webwinkel gebruik van illegale methodes voor het aanbieden van licenties tegen een gereduceerde prijs. Naast Doctor Web zijn er ook licenties voor de producten van andere antivirusleveranciers te vinden.

Welke illegale wijze AvirKey.com toepast laat Doctor Web niet weten. Het antivirusbedrijf merkt op dat de webwinkel geen officiële partner is en roept mensen op om licenties alleen via de officiële webshop of gecertificeerde partners aan te schaffen. Verschillende antivirusbedrijven, waaronder ESET, waarschuwen gebruikers voor licenties die met hoge korting worden aangeboden, aangezien het hier om piraterij kan gaan.