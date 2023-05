Bekende Amerikaanse krant wegens cyberaanval niet op papier verschenen

The Philadelphia Inquirer, één van de oudste en bekendste kranten in de Verenigde Staten, is gisteren wegens een cyberaanval niet op papier verschenen en het is op dit moment onbekend wanneer alle systemen zijn hersteld. De in 1829 opgerichte krant spreekt van de grootste verstoring in 27 jaar tijd. Om wat voor soort cyberaanval het gaat en wanneer die precies plaatsvond is onduidelijk.

Het securitybedrijf dat het netwerk van de The Philadelphia Inquirer monitort meldde afgelopen donderdag verdachte activiteit. Aflopen zaterdag ontdekten medewerkers van de krant dat ze geen toegang meer tot het contentmanagementsysteem van de krant kregen. Vervolgens werd op meerdere systemen verdachte activiteit waargenomen, waarop werd besloten die systemen offline te halen.

Daardoor was het niet mogelijk om de papieren versie van de zondageditie af te drukken. Vandaag zal de krant wel weer in papieren vorm verschijnen, maar zonder rubrieksadvertenties zoals overlijdensberichten. Die zullen woensdag weer in de krant zijn te vinden. Wanneer alle systemen van de krant zijn hersteld is ook nog onbekend. Vanwege de verstoringen door de aanval zal personeel vandaag niet in het kantoor worden toegelaten.