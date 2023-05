Honderd Belgische bedrijven maakten vorig jaar melding van ransomware

Zo'n honderd Belgische bedrijven lieten vorig jaar aan het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) weten dat ze met ransomware te maken hadden gekregen. In de eerste drie maanden van dit jaar ontving de overheidsinstantie 27 meldingen. "Dit cijfer verbergt allicht nog een groter aantal Belgische slachtoffers. De impact van een ransomware-aanval op het slachtoffer is vaak zeer groot", aldus het CCB op de eigen website.

België is sinds kort officieel vertegenwoordigd in de International Counter Ransomware Task Force (ICRTF), een samenwerkingsverband tussen 25 landen en Interpol. Ook Nederland maakt deel uit van de taskforce. "Dit is voor ons land een nieuwe stap in de bestrijding van ransomware. Dankzij de ICRTF worden over grenzen heen krachten gebundeld, kennis gedeeld en gezamenlijke acties opgezet. Geen enkel land is immers in staat om ransomware individueel doeltreffend te bestrijden", zo stelt het CCB verder.

Het CCB waarschuwt al jaren voor de dreiging van ransomware en publiceert ook regelmatig waarschuwingen en beveiligingsadvies voor de bevolking, bedrijven en overheden. Dagelijks stuurt het ook gerichte waarschuwingen om potentiële slachtoffers te waarschuwen over gelekte inloggegevens en met malware besmette systemen. Volgens de overheidsinstantie zijn veel van de ransomware-aanvallen te voorkomen door bijvoorbeeld tweestapsverificatie. Het CCB start de komende weken een bewustzijnscampagne om bedrijven en organisaties hierop te wijzen, meldt VRT NWS.