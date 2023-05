Onderzoek naar digitale toegang tot Chinese kranen in Rotterdamse haven

Het kabinet heeft een onderzoek aangekondigd of er vanuit China digitale toegang tot de kranen in de Rotterdamse haven mogelijk is. Dat heeft minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat laten weten naar aanleiding van Kamervragen. The Wall Street Journal en de Telegraaf kwamen met berichten dat er zorgen bij het Pentagon en inlichtingendiensten zijn over het gebruik van kranen van de Chinese fabrikant in de havens.

Zo is de vrees dat er via de kranen informatie over militaire goederentransporten kan worden verkregen of dat havenbedrijven kunnen worden platgelegd. De VVD vroeg vervolgens minister Harbers om opheldering en wilde onder andere weten of de zorgen terecht zijn en of er digitale toegang vanuit China tot kranen in de haven van Rotterdam mogelijk is. "Er wordt onderzocht in hoeverre de in het artikel genoemde zorgen gelden voor de Nederlandse context", reageert de minister.

Die voegt verder toe dat er wordt onderzocht of het mogelijk is om vanuit de ZPMC-faciliteiten in China digitale toegang te krijgen tot de kranen, of dat deze op enigerlei wijze verbonden zijn of toegang hebben tot informatie in de Rotterdamse haven. "Dit wordt betrokken bij een reeds bestaand interdepartementaal traject waarin aan de hand van een risicoanalyse wordt gekeken naar de te beschermen belangen, dreigingen en weerbaarheid van de Rotterdamse haven", aldus Harbers.

Mocht blijken dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om informatie over militaire transporten te beschermen, dan zullen deze in overleg met de betreffende havens waar nodig worden toegepast, laat de minister aanvullend weten. Het onderzoek wordt gecoördineerd vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, in samenwerking met de ministeries van Defensie, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken. Naar verwachting zal het onderzoek later dit jaar zijn afgerond.