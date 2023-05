Google verhelpt kritiek Chrome-lek dat remote code execution mogelijk maakt

Google heeft een kritieke kwetsbaarheid in Chrome verholpen waardoor een aanvaller op afstand code op het systeem kan uitvoeren. Een gebruiker hoeft hiervoor alleen een gecompromitteerde of besmette website te bezoeken of een geïnfecteerde advertentie te zien krijgen. Er is geen verdere interactie vereist. Dergelijke aanvallen worden ook wel drive-by downloads genoemd. Het komt zelden voor dat Google een kritiek lek in Chrome verhelpt. Dit jaar werd één keer eerder een kritieke kwetsbaarheid in Chrome verholpen. Dat gebeurde eind februari.

Het nu verholpen beveiligingsprobleem, aangeduid als CVE-2023-2721, bevindt zich in het "Navigation" onderdeel van de browser. De kwetsbaarheid kan leiden tot een use after free waardoor remote code execution mogelijk is. Het beveiligingslek werd gevonden en gerapporteerd door onderzoeker Guang Gong van securitybedrijf Qihoo 360. Gong ontdekte in het verleden vaker kritieke kwetsbaarheden in Chrome. Welke beloning de onderzoeker voor zijn bugmelding krijgt is nog niet bekend.

Google Chrome 113.0.5672.126/.127 is beschikbaar voor Windows, voor Linux en macOS is versie 113.0.5672.126 verschenen. Updaten zal op de meeste systemen automatisch gebeuren. Gebruikers die direct de update willen ontvangen zullen een handmatige controle moeten uitvoeren. Voor gebruikers van Microsoft Edge, dat net als Chrome op Googles Chromium-browser is gebaseerd, is nog geen update beschikbaar.