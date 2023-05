CDA wil client-side scanning voor chatapps wettelijk verplichten

Chatapps moeten wettelijk worden verplicht om de inhoud van de berichten die gebruikers versturen te controleren, ook als dit inhoudt dat de apps Nederland verlaten, zo vindt het CDA. Volgens de partij weegt client-side scanning zwaarder dan het recht op het aanbieden van end-to-end encryptie. Dat blijkt uit Kamervragen van CDA-Kamerleden Kuik en Slootweg naar aanleiding van berichtgeving dat chatapps Signal en WhatsApp het Verenigd Koninkrijk verlaten als ze worden gedwongen om client-side scanning te implementeren.

Hierbij kunnen de chatapps op het toestel van gebruikers controleren wat die willen versturen. Daarmee wordt end-to-end encryptie ongedaan gemaakt, aangezien daarbij alleen de afzender en ontvanger de inhoud van een bericht kunnen lezen, zo stellen tegenstanders. "Ziet u het nut van de mogelijkheid om chatapps te kunnen scannen op materiaal van kindermisbruik om makers en verspreiders daarvan te kunnen opsporen, vervolgen en te bestraffen?", vragen de CDA-Kamerleden aan minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering.

Die moeten ook laten weten wat het kabinet ervan vindt dat encryptie wordt gebruikt om materiaal van kindermisbruik te kunnen delen en te verspreiden. "Deelt u de mening dat de mogelijkheid om berichtendiensten te kunnen scannen op materiaal van kindermisbruik zwaarder moet wegen dan het recht van aanbieders om volledige encryptie aan te bieden aan gebruikers?"

De Britse regering wil client-side scanning via een nieuwe wet invoeren en het CDA wil weten of het kabinet dit "voorbeeld" zal volgen door met een Nederlandse versie van de Online Safety Bill te komen. "Is het kabinet van mening dat de mogelijkheid om berichtendiensten te scannen op materiaal van kindermisbruik zwaarder moet wegen dan een dreigend vertrek van WhatsApp en Signal uit Nederland, wanneer blijkt dat het breken van encryptie een effectieve manier is om online kindermisbruik tegen te gaan?", vragen Kuik en Slootweg als laatste.

Yesilgöz en Van Huffelen hebben drie weken om met een reactie op de Kamervragen te komen. Onlangs vroeg het CDA ook al naar de rol die end-to-end encryptie speelt bij de verspreiding van kindermisbruikmateriaal en welke mogelijkheden Nederlandse opsporingsdiensten hebben om dit te stoppen.