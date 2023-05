Elektronicafabrikant Lacroix sluit fabrieken week lang wegens ransomware

Elektronicafabrikant Lacroix heeft vanwege een ransomware-aanval besloten om drie fabrieken een week lang te sluiten. Het bedrijf, dat apparatuur voor met name de automobiel-, domotica-, luchtvaart-, industriële- en gezondheidssector produceert, onderschepte naar eigen zeggen in de nacht van 12 op 13 mei een gerichte cyberaanval. "Sommige lokale infrastructuur is daarbij versleuteld", aldus een verklaring.

Daarnaast wordt onderzocht of en wat voor soort gegevens er zijn gestolen. Vanwege het onderzoek, het vaststellen dat de aanval echt onder controle is en het herstellen van systemen via beschikbare back-ups, besloot Lacroix om drie fabrieken in Duitsland, Frankrijk en Tunesië een week lang te sluiten. Wanneer de productie precies hersteld zal zijn is nog onbekend, maar de fabrikant hoopt in de week van 22 mei weer te starten.

De drie fabrieken zijn verantwoordelijk voor 19 procent van de totale verkopen van Lacroix vorig jaar. Gezien de feestdagen deze periode verwacht het bedrijf niet dat de ransomware-aanval een grote impact op de eerder aangekondigde verwachtingen voor dit jaar zal hebben.