Cisco-switches door middel van kritiek lek op afstand volledig over te nemen

Verschillende switches van Cisco bevatten kritieke kwetsbaarheden waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller de apparaten op afstand volledig kan overnemen. Proof-of-concept exploitcode waarmee er misbruik van de beveiligingslekken kan worden gemaakt is volgens Cisco al op internet te vinden. De in totaal vier kritieke kwetsbaarheden zijn aanwezig in de "Small Business Series Switches" van de netwerkfabrikant en bevinden zich in de webinterface van de apparaten.

De webinterface blijkt requests niet goed te valideren. Een aanvaller kan door het versturen van een speciaal geprepareerd request naar de webinterface in het ergste geval willekeurige code als root op de apparaten uitvoeren en zo volledige controle over de switch krijgen. De impact van de vier beveiligingslekken (CVE-2023-20159, CVE-2023-20160, CVE-2023-20161 en CVE-2023-20189) is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. Cisco heeft firmware-updates beschikbaar gesteld om de problemen te verhelpen.