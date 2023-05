Montana verbiedt TikTok in appstores, Telegram op telefoons ambtenaren

TikTok, de Apple App Store, Google Play Store en andere appstores mogen vanaf januari volgend jaar TikTok niet meer aanbieden in de Amerikaanse staat Montana. Daarnaast mogen ambtenaren vanaf 1 juli dit jaar Telegram, WeChat en verschillende andere apps niet meer op hun werktelefoons en andere overheidsapparaten gebruiken, zo heeft gouverneur Greg Gianforte aangekondigd. Ook bedrijven die zaken doen met de overheid van Montana mogen Telegram en de andere apps niet gebruiken.

Afgelopen december kwam Montana al met een verbod op het gebruik van TikTok door ambtenaren op hun werktelefoon. De aanpak van TikTok wordt nu uitgebreid naar bedrijven die de populaire video-app aanbieden. Vanaf 1 januari volgend jaar mag TikTok niet meer voor inwoners in de Amerikaanse staat beschikbaar zijn. TikTok of appstores die zich hier niet aan houden krijgen een boete van 10.000 dollar per dag. De boete geldt niet voor het gebruik van TikTok door eindgebruikers. Gianforte claimt dat de maatregel nodig is voor de veiligheid van de staat en het beschermen van de gevoelige gegevens van inwoners.