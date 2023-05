Microsoft gaat IE11-icoon in startmenu en taakbalk niet via update verwijderen

Microsoft gaat het icoon van Internet Explorer 11 in het startmenu en de taakbalk niet via Windows Update bij organisaties verwijderen, zoals eerder was aangekondigd. Organisaties kunnen dit zelf bepalen, zo heeft het techbedrijf nu aangekondigd. Begin dit jaar kwam Microsoft met een update voor bepaalde Windows 10-versies die de IE11-applicatie op de desktop volledig uitschakelt. Volgens Microsoft is het niet meer veilig om van IE11 gebruik te blijven maken.

Organisaties kunnen door middel van een policy meer controle houden over het uitfaseren van Internet Explorer, bijvoorbeeld wat er moet gebeuren als gebruikers op het IE11-icoon klikken. Microsoft had eerder aangegeven dat het door middel van een update alle visuele verwijzingen naar IE11 in het startmenu en op de taakbalk zou verwijderen. Na "feedback van klanten" is het bedrijf hierop teruggekomen en laat het organisaties dit nu zelf bepalen via de Disable IE policy.

Verder zal Microsoft de komende maanden aanpassingen doorvoeren aan een aantal "uitzonderlijke scenario's" waarbij IE11 nog steeds toegankelijk is voor Edge. "Dit zorgt ervoor dat gebruikers toegang tot een ondersteunde en veiligere Microsoft-browser hebben", aldus het techbedrijf. De komende tijd zullen details over deze aanpassingen beschikbaar komen.