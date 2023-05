PvdA pleit voor oprichting van landelijke datalekhotline voor ambtenaren

De PvdA heeft gepleit voor de oprichting van een landelijke datalekhotline waar ambtenaren misstanden kunnen melden en worden geholpen. "Ik kom dan weer met even een wild idee. Moeten we niet gewoon toe naar een soort van landelijke datalekhotline voor al die gemeentes en ministeries?", stelde PvdA-Kamerlid Kathmann de vraag tijdens een debat over de bescherming van onlinegegevens.

"Die datalekken komen natuurlijk allemaal terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ik heb niet gehoord of er nou echt een specifieke behoefte is aan een hotline", reageerde staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering. Ze voegde toe dat het misschien beter is om verder te discussiëren over wat er precies wordt gezocht. "Er wordt namelijk wel heel veel informatie gedeeld over hacks", voegde ze toe. Kathmann stelde dat ze blij is met de toezegging om verder over een "datalekhulplijn voor ambtenaren" te praten.