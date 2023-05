Trend Micro: miljoenen Androidtelefoons vooraf geïnfecteerd met malware

Een groep criminelen heeft miljoenen Androidtelefoons en andere apparaten vooraf voorzien van malware waarmee ze onder andere sms-berichten kunnen onderscheppen en uitlezen, toegang tot de WhatsApp- en Facebook-app van de gebruiker krijgen om daarmee ongewenste berichten te versturen en de telefoon als proxy kunnen gebruiken, zo claimt antivirusbedrijf Trend Micro. Ook worden besmette toestellen voor advertentiefraude ingezet.

De grote vraag blijft echter hoe de criminelen erin slagen de Androidtelefoons voordat die bij de gebruiker terechtkomen weten te infecteren en dat antwoord laat Trend Micro onbeantwoord. Ook worden geen namen van besmette telefoons, fabrikanten of modellen genoemd. Wel stelt de virusbestrijder dat het meer dan vijftig verschillende Android-images van verschillende leveranciers heeft gevonden waar de "Guerrilla" malware in aanwezig was.

De malware bevindt zich in een aangepaste library die onderdeel van de Android-image is en aanvullende malware kan downloaden en uitvoeren. Trend Micro laat weten dat miljoenen apparaten door de criminelen besmet zijn. Het gaat niet alleen om telefoons, maar ook smart watches en tv's.