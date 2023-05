Politie: controle en toezicht op Team Openbare Orde Inlichtingen kan beter

De controle en toezicht op het Team Openbare Orde Inlichtingen (TOOI) van de politie kan beter, zo erkent landelijk portefeuillehouder TOOI, Stan Duijf. Het team opereert volgens Duijf wel binnen de wettelijke grenzen. Deze week kwam RTL Nieuws met berichtgeving over het TOOI, dat inlichtingen verzamelt over personen waarvan wordt gedacht dat die de openbare orde ernstig gaan verstoren.

Het verzamelen van inlichtingen gebeurt via het infiltreren van groepen, betalen van informanten en volgen van personen. Een hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam stelde dat er geen wettelijke basis is voor de activiteiten van het politieteam. "Dat ligt toch echt anders; die wettelijke grondslag is er wel degelijk en ons werk is gebaseerd op artikel 3 van de Politiewet. En het heimelijk inwinnen van informatie voor het handhaven van de openbare orde, gebeurt onder het gezag van de lokale burgemeester", reageert Duijf.

Wel bevestigt de portefeuillehouder dat de politie met de minister in gesprek is om de bevoegdheden van het TOOI te verruimen, zoals eerder deze week werd gemeld. Duijf zegt de kritiek te herkennen dat er op het gebied van controle en toezicht zaken beter moeten worden georganiseerd. "Dat is een lastig proces omdat elke burgemeester het bevoegd gezag is in zijn of haar gemeente. Bij welke burgemeester moet je dan terecht, zeker als dezelfde raddraaiers telkens op verschillende plekken in het land opduiken?" Inmiddels vindt er overleg plaats tussen politie, burgemeesters en het ministerie om dit op te lossen, voegt Duijf toe.