Eerste phishingaanvallen vanaf .zip-domeinnamen gerapporteerd

Begin deze maand lanceerde Google verschillende nieuwe top level domains (TLD's) waaronder .zip. Criminelen maken nu gebruik van .zip-domeinen voor het uitvoeren van phishingaanvallen, zo meldt internetbedrijf Netcraft. Organisaties wordt onder andere geadviseerd om .zip-domeinen op hun netwerk te blokkeren, terwijl Mozilla werd verzocht om het TLD van de "public suffix" lijst te verwijderen. Die bevat een overzicht van bekende top level domains.

Beveiligingsexperts waarschuwden dat de .zip-TLD zich uitermate leent voor phishing en andere aanvallen. Inmiddels zijn verschillende van dergelijke aanvallen waargenomen, aldus Netcraft en securitybedrijf Silent Push. Organisaties krijgen van securitybedrijf Arctic Wolf het advies om het .zip-TLD op hun netwerk te blokkeren. Google stelt in een reactie tegenover The Register dat het risico op verwarring tussen domeinnamen en bestandsnamen niet nieuw is en het de ontwikkelingen rond het top level domain in de gaten zal houden.