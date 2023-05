VS waarschuwt voor actief aangevallen kwetsbaarheid in Samsung-telefoons

De Amerikaanse overheid waarschuwt voor een actief aangevallen kwetsbaarheid in telefoons van Samsung waardoor een aanvaller die al toegang tot het toestel heeft, of een malafide app, de ASLR-beveiliging kan omzeilen. Samsung kwam begin deze maand met beveiligingsupdates voor de kwetsbaarheid, die wordt aangeduid als CVE-2023-21492.

Samsung werd naar eigen zeggen in januari over het probleem ingelicht. Dat wordt veroorzaakt doordat kernel-pointers in het logbestand worden opgeslagen. Met deze informatie is het vervolgens mogelijk om de ASLR-beveiligingsmaatregel te omzeilen. Address space layout randomization (ASLR) is een techniek die het lastiger maakt voor een aanvaller om te voorspellen waar in het geheugen bepaalde delen van programma's worden geladen. Dit moet het uitbuiten van kwetsbaarheden in applicaties veel lastiger maken.

Samsung maakte zoals gezegd begin deze maand updates voor telefoons met Android 11, 12 en 13 beschikbaar. De fabrikant liet daarbij ook al weten dat er misbruik van de kwetsbaarheid werd gemaakt. Het CISA heeft Amerikaanse federale overheidsinstanties opgedragen om de updates voor 9 juni te installeren. Details over de aanvallen zijn niet door het CISA of Samsung gegeven.