Gemeente Asten getroffen door datalek na inbraak op twee e-mailaccounts

De gemeente van het Brabantse Asten heeft inwoners gewaarschuwd voor een datalek nadat aanvallers op twee e-mailaccounts wisten in te breken die gevoelige informatie van burgers bevatten. Het gaat dan om naam, adres, postcode, woonplaats, burgerservicenummer, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en kopie rijbewijs, identiteitskaart of paspoort.

De aanval vond eind 2022 plaats, maar is nu pas bekendgemaakt. "In eerste instantie leek het enkel een digitale inbraak te zijn met als doel factuurfraude. Later bleek dat er toegang is geweest tot persoonsgegevens. Nog steeds is onduidelijk of er daadwerkelijk iets is buitgemaakt", aldus de gemeente. "Wij hebben niet kunnen vaststellen dat er gegevens zijn buitgemaakt maar we kunnen dat ook niet uitsluiten."

Hoe de aanvallers toegang tot de twee e-mailaccounts konden krijgen is niet bekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat er toegang is geweest tot ongeveer 23.000 bestanden en andere gegevens. De gemeente heeft aangifte gedaan bij de politie en melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast zal het burgers informeren van wie de gegevens in de twee mailboxes aanwezig waren. Dat wordt nu onderzocht.

Asten stelt dat het maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen. "Concreet hebben we extra beveiligingsmaatregelen getroffen om onze systemen en daarmee ook de mailboxen (nog) beter te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf. Ook hebben we het beleid omtrent mailboxen aangescherpt. Daarnaast zetten we in op extra bewustwording over de risico’s van cybercriminaliteit en het werken met privacygevoelige gegevens."