Defensiebedrijf Rheinmetall bevestigt aanval door Black Basta-ransomware

De criminelen achter de Black Basta-ransomware waren verantwoordelijk voor de aanval waar Rheinmetall vorige maand door werd getroffen, zo heeft het Duitse defensiebedrijf bevestigd. De aanval deed zich op 14 april voor en raakte alleen de civiele tak, die van een aparte it-infrastructuur gebruikmaakt, aldus een woordvoerder. Rheinmetall heeft ook industriële klanten, voornamelijk in de automobielsector.

Vorige week liet de Black Basta-groep op de eigen website weten dat het voor de aanval verantwoordelijk was en publiceerde screenshots van documenten die bij het bedrijf gestolen zouden zijn. In een reactie tegenover The Record bevestigt Rheinmetall dat het slachtoffer van een ransomware-aanval is geworden en nog bezig is met het oplossen van de aanval. Details over het aantal getroffen systemen, de impact, de hoeveelheid gestolen data en hoe de aanval kon plaatsvinden zijn niet gegeven.