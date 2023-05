Provincie Groningen verbiedt TikTok op werktelefoons van ambtenaren

De provincie Groningen heeft het gebruik van TikTok op werktelefoons en -tablets van ambtenaren verboden. De app is niet meer vanuit het provinciehuis te gebruiken en ook niet meer te downloaden op de telefoons en tablets van de provincie. Statenleden hebben niet de beschikking over een telefoon van de provincie, maar wel over een tablet, zo meldt RTV Noord.

"Wij ontraden het privégebruik van TikTok wel", zegt gedeputeerde Mirjam Wulfse. "Wat ze met hun eigen toestel uiteindelijk doen moeten ze zelf weten, want daar gaan wij niet over. Toch raden we het af." Wulfse adviseert Groningse gemeenten om de app ook voor hun ambtenaren te verbieden. Daarnaast verwacht ze dat de andere Nederlandse provincies Groningen zullen volgen.