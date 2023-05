Politie betrapt via MONOcam groot aantal automobilisten met telefoon in de hand

De politie heeft tijdens een controle op de A58 bij Ulvenhout met behulp van de MONOcam een groot aantal automobilisten betrapt die tijdens het rijden een telefoon vasthielden. De MONOcam is een grotendeels door de politie zelf ontwikkelde camera die op een driepoot staat. Het apparaat kan zowel binnen als buiten de bebouwde kom worden neergezet.

"Deze camera kan vanaf een viaduct geautomatiseerd bestuurders bekeuren voor niet handsfree bellen", aldus de uitleg van de politie. Afgelopen donderdag was de camera op de A58 bij Ulvenhout geplaatst. In een periode van 7,5 uur betrapte de camera 172 automobilisten met een telefoon in de hand. "Deze overtreders zullen op een later moment een bekeuring ontvangen", zo laat de politie weten. Eerder deze maand werd bekend dat er vorig jaar door middel van de MONOcam fors meer automobilisten zijn bekeurd.