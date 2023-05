Mozilla stopt met vpn-advertentie in Firefox na kritiek van gebruikers

Mozilla heeft na kritiek van gebruikers besloten om een pop-up advertentie voor de eigen vpn-dienst die binnen Firefox werd getoond niet meer te laten zien. De advertentie verscheen als pop-up boven een ongerelateerde pagina en schakelde de rest van de gebruikersinterface van de browser uit, totdat de advertentie werd gesloten. De werkwijze zorgde onder andere op Twitter en Reddit voor felle kritiek.

Na de talloze klachten werd de advertentie door Mozilla uitgeschakeld. "We blijven zoeken naar de beste manieren om met Firefoxgebruikers te communiceren. We hebben met dit experiment het tegenovergestelde bereikt van wat we wilden en hebben de experience snel teruggedraaid. We verontschuldigen ons voor enige verwarring of zorgen", aldus de Firefox-ontwikkelaar op Bugzilla.