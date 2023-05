Organisaties bezorgd over wegbezuinigen digitale geletterdheid in onderwijs

Verschillende organisaties maken zich zorgen over twee moties waar de Tweede Kamer volgende week over stemt om digitale geletterdheid niet onder de basisvaardigheden in het onderwijs te laten vallen en de middelen voor basisvaardigheden alleen in te zetten voor taal en rekenen. "Na jarenlange inzet om te zorgen voor digitale vaardigheden voor álle kinderen, dreigt de vooruitgang die we hebben geboekt in één keer te verdwijnen. Dat mag niet gebeuren", aldus branchevereniging NLdigital dat een brandbrief naar de Tweede Kamer stuurde.

Volgens D66, CDA en SP zijn kinderen tegenwoordig onvoldoende vaardig in taal en rekenen. D66-Kamerlid Van Meenen wil met zijn motie dat de middelen voor basisvaardigheden alleen worden ingezet voor taal en rekenen. SP-Kamerlid Kwint en CDA-Kamerlid Peters zijn van mening dat digitale geletterdheid niet thuishoort in het rijtje van basisvaardigheden in het onderwijs en vragen met hun motie om digitale geletterdheid geen onderdeel van de basisvaardigheden te maken.

De organisaties achter de brandbrief vinden dat digitale geletterdheid wel een basisvaardigheid moet worden. "Het nalaten van de overheid om het onderwijs te vernieuwen voor de 21e eeuw maakt dat we inmiddels werken met een curriculum uit de jaren 80. In dezelfde periode als onze laatste grote curriculumvernieuwing werkte een groep universiteiten aan ARPANET", aldus de brief. "We vragen niet om mensen voor te bereiden op een wereld van morgen, maar op de wereld van vandaag."

De briefschrijvers stellen dat er geen tijd meer is te verliezen. "Digitalisering brengt vele kansen en ook risico’s. We kunnen deze alleen grijpen en beteugelen als we iedereen mee laten doen en iedereen de basis geven die ze nodig hebben in de wereld van gisteren, vandaag en morgen. Dat begint met goed onderwijs, goed onderwijs dat is aangepast op de realiteit van de 21e eeuw en niet meer op de jaren 80 van de vorige eeuw." De Tweede Kamer stemt op dinsdag 30 mei over beide moties.