Commerciële Predator-spyware luistert op allerlei manieren gesprekken af

De commerciële Predator-spyware die aan overheden wordt geleverd blijkt slachtoffers op allerlei manieren af te luisteren, zo hebben onderzoekers van Cisco ontdekt. De Predator-spyware is te vergelijken met de beruchte Pegasus-spyware en werd eind 2021 voor het eerst ontdekt door onderzoekers van Citizen Lab. Vorig jaar meldde Google dat de spyware vijf verschillende zerodaylekken gebruikte om Androidtelefoons te infecteren. De spyware is echter ook beschikbaar voor iOS. Details over de werking van de spyware waren niet beschikbaar, maar Cisco heeft nu een analyse gepubliceerd.

Daaruit blijkt dat Predator gesprekken die via de microfoon, oordopjes en voip worden gevoerd kan afluisteren. Ook kan de spyware eigen certificaten voor certificaatautoriteiten aan de certificaatstore toevoegen, waardoor het mogelijk is om TLS-verkeer binnen de browser te ontsleutelen. Verder kan Predator willekeurige code op het systeem uitvoeren, bepaalde applicaties verbergen of voorkomen dat die bij een herstart van de telefoon worden geladen. Tevens verzamelt Predator allerlei informatie over de besmette telefoon, zoals adresboek en gespreksgeschiedenis.

De onderzoekers van Cisco denken dat de spyware ook in staat is om de camera in te schakelen, geolocatiegegevens te verzamelen en het kan doen lijken alsof de telefoon is uitgeschakeld, terwijl die in werkelijkheid nog actief is. De functionaliteit zou mogelijk in een module aanwezig zijn waar de onderzoekers niet de beschikking over hebben, maar waar wel in de onderzochte code naar werd verwezen.

Google stelde eerder dat de aanpak van commerciële surveillancebedrijven een robuuste en gemeenschappelijke inzet van inlichtingenteams, netwerkbeveiligers, academische onderzoekers en techplatformen vereist. Citizen Lab waarschuwde dat het ontbreken van internationale en binnenlandse wetgeving en waarborgen ervoor zorgt dat journalisten, mensenrechtenactivisten en oppositiegroepen in de nabije toekomst slachtoffer van dergelijke spyware zullen blijven.