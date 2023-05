Brave komt met Request Off the Record voor afschermen browsegeschiedenis

De makers van de Brave-browser hebben een nieuwe feature gelanceerd die het browsegedrag van gebruikers voor anderen die toegang tot de smartphone of computer hebben moet afschermen. Via Request Off the Record kunnen websites aangeven dat de inhoud "gevoelig" is. Vervolgens zal Brave de gebruiker vragen of de betreffende site in de Request Off the Record-mode moet worden geladen.

Daarbij wordt er niets over het bezoek aan de website op de harde schijf opgeslagen. Alle andere bezochte websites worden wel gewoon behandeld, waardoor er voor anderen niet zichtbaar is dat er een bepaalde website is bezocht. Als voorbeeld voor het gebruik van de feature noemt Brave onder andere mensen die met huiselijk geweld te maken hebben.

De feature is wel afhankelijk van websites. Die moeten een specifieke header meesturen of zich voor de preload-list van Brave aanmelden. Brave hoopt dan ook dat Request Off the Record een standaard kan worden zodat ook andere browsers er gebruik van kunnen maken en dat meer websites de feature zullen omarmen.