Data 8,9 miljoen Amerikaanse tandartspatiënten gestolen bij ransomware-aanval

Bij een ransomware-aanval op de Amerikaanse verzekeringsmaatschappij MCNA Dental zijn de gegevens van 8,9 miljoen tandartspatiënten gestolen, zo heeft het bedrijf in een datalekmelding aan de procureur-generaal van de Amerikaanse staat Maine laten weten. MCNA Dental is naar eigen zeggen de grootste verzekeraar in de VS als het om tandheelkunde gaat. Op 27 maart lieten de criminelen achter de Lockbit-ransomware weten dat ze MCNA Dental hadden aangevallen en daarbij zevenhonderd gigabytes aan data was buitgemaakt.

In de datalekmelding stelt de verzekeraar dat het op 6 maart ontdekte dat een aanvaller toegang tot bepaalde systemen had gekregen. Verschillende van de systemen bleken besmet te zijn met malware. Daarnaast bleek dat de aanvaller tussen 26 februari en 7 maart van dit jaar persoonlijke informatie van tandartspatiënten had gestolen. Het gaat om namen, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, social-securitynummer, nummer van identiteitsbewijs, verzekeringsgegevens en informatie over ontvangen tandartszorg.

Met deze gegevens kunnen criminelen identiteitsfraude plegen. De aanvallers eisten 10 miljoen dollar losgeld, anders zouden ze de gegevens publiceren. Of MCNA Dental losgeld heeft betaald is onbekend. De aanvallers hebben de gestolen data inmiddels op hun eigen website gepubliceerd. De verzekeraar heeft alle getroffen patiënten gratis kredietmonitoring aangeboden. Vorig jaar werd de Nederlandse tandartsketen Colosseum Dental Benelux slachtoffer van een ransomware-aanval en besloot het losgeld wel te betalen, zodat patiënten weer behandeld konden worden.