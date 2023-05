Minister: burger én fabrikant verantwoordelijk voor beveiligen IoT-apparaten

Zowel fabrikanten van Internet of Things (IoT) apparaten als de burgers die er gebruik van maken hebben een verantwoordelijkheid voor het beveiligen van de apparatuur, zo stelt minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van het nieuws over digitaal slecht beveiligde omvormers van zonnepanelen. Burgers moeten volgens de minister "continu alert zijn op het feit dat de passwords moeten worden ingesteld en elke keer tijdig moeten worden aangepast."

Gisteren liet de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) weten dat zonnepaneelinstallaties "eenvoudig te hacken" zijn en daarna zijn uit te schakelen of te gebruiken voor het uitvoeren van ddos-aanvallen. Ook kunnen er via de omvormers persoons- en gebruiksgegevens worden gestolen. JA21-Kamerlid Eerdmans vroeg Yesilgöz tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer om opheldering.

De minister stelt dat de overheid nu al afspraken met fabrikanten over de cyberveiligheid maakt. "We gaan niet wachten op wetgeving. We zullen ook zorgen dat onze gesprekken en onze afspraken, die zullen ook uitgaan van bijvoorbeeld Economische Zaken en andere partners, dringend zijn. Vervolgens is het heel erg belangrijk dat de mensen thuis, daarom ben ik extra blij met deze vragen, continu alert zijn op het feit dat de passwords moeten worden ingesteld en elke keer tijdig moeten worden aangepast; dat komt in verschillende debatten van ons altijd terug."

Yesilgöz voegde dat dat er een verantwoordelijkheid van de fabrikant is, er wordt opgetreden vanuit de overheid maar er ook heel erg gewezen moet worden op de verantwoordelijkheid en het handelingsperspectief van de mensen die een apparaat hebben. "In afwachting van de verplichtingen voert de Rijksinspectie dus ook dringende gesprekken met de producenten en importeurs van deze apparaten. Het gaat erom dat aan hen duidelijk gemaakt wordt dat zij moeten handelen, dat we niet gaan wachten op wetgeving."

Tevens zal de overheid ook blijven inzetten op bewustwordingscampagnes. "Het is dus en-en. Maar iedereen die veel bezig is met het onderwerp cyber, zal weten dat de weerbaarheid echt ook bij onszelf begint. Dat wilde ik dus nog wel benadrukken", ging de minister verder. Ze stelde ook dat voor apparaten die over een wachtwoord beschikken het nodig is om daar een goed wachtwoord voor te kiezen en dat regelmatig te vervangen.

"Dat creëert een bewustwording voor al die andere onderdelen waar we in andere debatten ook vaak bij stilstaan. We weten dat cybercrime, dat is weliswaar iets anders, maar het is ook van invloed, de snelst stijgende vorm van criminaliteit is. Heel veel Nederlanders worden daar slachtoffer van. We moeten dus continu leren om te weten hoe we onszelf zo weerbaar mogelijk kunnen maken."