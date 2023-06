Minister komt met wetsvoorstel om toegang tot UBO-register te beperken

Minister Kaag van Financiën heeft een wetsvoorstel gepresenteerd om de toegang tot het UBO-register te beperken. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner en betreft de eigenaar of eigenaren van een onderneming of de mensen die zeggenschap over een organisatie hebben. Sinds 27 september 2022 moeten organisaties in Nederland UBO's in het UBO-register inschrijven.

Het register volgt uit de Europese vijfde anti-witwasrichtlijn en moet financieel-economische criminaliteit tegengaan, zoals witwassen van geld, belastingontduiking, fraude en financiering van terrorisme. Een deel van de gegevens van de UBO was tot 22 november openbaar. Het ging dan om voornaam en achternaam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonstaat en aard en omvang van het economische belang van de UBO. Tegen betaling van 2,50 euro per uittreksel kon er in het UBO-register worden gezocht.

De openbaarheid van gegevens zou volgens de EU een afschrikkende werking hebben op personen die geld willen witwassen of terrorisme willen financieren. Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie vormt het register een ernstige aantasting van de grondrechten van burgers, is niet beperkt tot wat strikt noodzakelijk is en is niet proportioneel. Na de uitspraak besloot de KVK het UBO-register te sluiten. Volgens minister Kaag moet de Handelsregisterwet worden aangepast, omdat daarin staat dat bepaalde UBO-informatie voor iedereen toegankelijk moet zijn.

"Dit concept wetsvoorstel wijzigt niets ten aanzien van de verplichtingen voor partijen om informatie over UBO's te registreren of aan verplichtingen voor partijen om het UBO-register te raadplegen. Toch kan dit wetsvoorstel gevolgen hebben voor deze partijen, omdat strengere eisen gaan gelden voor toegang tot informatie uit het register", aldus een uitleg over het voorstel. "Nu informatie uit het UBO-register niet meer openbaar is, zal ten aanzien van de toegang tot deze informatie strenger moeten worden toegezien in het kader van identificatie en autorisatie van de raadpleger." Het publiek kan via Internetconsultatie.nl tot 28 juni op het wetsvoorstel reageren.