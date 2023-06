Organisaties starten petitie voor invoering van scanplan Europese Commissie

Verschillende Europese organisaties zijn een petitie gestart voor de invoering van het omstreden scanplan van de Europese Commissie, waarbij alle chatberichten en ander verkeer van Europese burgers wordt gecontroleerd. Volgens de organisaties is het wetsvoorstel van Brussel nodig om kinderen op internet te beschermen en kindermisbruik tegen te gaan.

Vorig jaar mei kwam de Europese Commissie met een voorstel dat chatdiensten en andere techbedrijven verplicht om alle berichten en andere content van gebruikers te controleren op kindermisbruik en grooming. Volgens critici wordt hiermee end-to-end encryptie en de vertrouwelijkheid van communicatie op het internet ondermijnd. "Dat voorstel is te vergelijken met een voorstel om in alle kinderkamers camera’s op te hangen om te zien of er soms kinderen mishandeld worden. Niemand zou dat proportioneel vinden, want in onze rechtsstaat handelen we op grond van concrete verdenkingen", stelde Rejo Zenger van burgerrechtenbeweging Bits of Freedom.

De Europese privacytoezichthouder EDPS en het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB), waarin alle nationale Europese privacytoezichthouders zijn verenigd, kwamen met een gezamenlijke opinie over het wetsvoorstel waarin ze stelden dat het moet worden aangepast. Volgens de EDPS en EDPB vormt het voorstel van de Europese Commissie in zijn huidige vorm een groter risico voor individuen en de samenleving in zijn geheel dan voor criminelen die voor kindermisbruik worden vervolgd.

De toezichthouders waarschuwen dat het voorstel een serieus risico vormt voor de fundamentele rechten van 450 miljoen Europeanen. "Versleuteling is essentieel voor de bescherming van het privéleven, het communicatiegeheim en de vrijheid van meningsuiting", aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. "Het voorstel brengt het risico met zich mee dat communicatiediensten meekijken bij álle communicatie tussen mensen in Europa."

Het Justice Initiative en Child Safety in Europe, een coalitie van organisaties die zich inzet tegen kindermisbruik, vinden dat het voorstel snel moet worden aangenomen en ingevoerd. "Kinderen brengen steeds meer tijd online door via allerlei apparaten en platformen. Een nieuw Europees wetsvoorstel beoogt kinderen te beschermen, waar ze ook zijn", aldus een persbericht van de organisaties. "Als de wetgeving wordt goedgekeurd, is het de eerste in zijn soort en op deze schaal. Het zou een voorbeeld zijn voor een adequate reactie op een probleem dat in een alarmerend tempo groeit."

Via de petitie willen het Justice Initiative en Child Safety in Europe 100.000 handtekeningen ophalen en die in september aan de Europese Unie aanbieden. Op het moment van schrijven hebben bijna 52.000 mensen de petitie ondertekend. Op de petitiepagina wordt opgeroepen om het voorstel van de Europese Commissie snel in te voeren, en dan met name de verplichting voor online serviceproviders om online kindermisbruik te voorkomen, detecteren en melden. Dat hierbij alle berichten moeten worden gescand, waarvoor critici waarschuwen, staat niet vermeld.