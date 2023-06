Burgernet stopt met versturen sms-berichten en werkt straks alleen via app

Burgernet stopt vanaf 1 september met versturen van sms- en spraakberichten. Wie berichten wil blijven ontvangen zal de Burgernetapp moeten installeren. Volgens Burgernet biedt de app meer mogelijkheden dan sms-berichten. Zo kunnen gebruikers een foto naar de meldkamer sturen en heeft de centralist meer ruimte voor de beschrijving van het signalement, wat onduidelijke afkortingen zou moeten voorkomen.

Verder claimt Burgernet dat de privacy van gebruikers beter via de app is gewaarborgd, omdat deelnemers zich niet hoeven te registreren. De Burgernetapp bepaalt op basis van de locatie van het toestel of een Burgernetactie voor de gebruikers geschikt is, daarbij worden geen locatiegegevens bijgehouden of doorgegeven aan de politie, aldus een uitleg over de app. Een andere reden zijn de kosten. Voor de ruim 22 miljoen sms-berichten die vorig jaar werden verstuurd moest 1,3 miljoen euro worden afgerekend.

Sinds september vorig jaar is het niet meer mogelijk voor mensen om zich als nieuwe deelnemer te registreren voor sms- en spraakberichten. Meedoen met Burgernet is sindsdien alleen nog mogelijk met de Burgernetapp. Uit het jaarverslag van Burgernet blijkt dat er inmiddels meer dan 3 miljoen deelnemers zijn. Meer dan 1,7 miljoen maken gebruik van sms- en spraakberichten, tegenover 1,3 miljoen app-gebruikers (pdf). Het jaarverslag stelt ook dat er vaker via de app wordt gereageerd. Burgernet wil via een socialmediacampagne het downloaden van de app stimuleren.