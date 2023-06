Hengelose scholengemeenschap OSG getroffen door ransomware-aanval

De Hengelose scholengemeenschap OSG is getroffen door een ransomware-aanval. Aanvallers wisten bestanden op servers van de onderwijsinstelling te versleutelen. De aanval werd afgelopen dinsdag ontdekt en heeft ervoor gezorgd dat de scholengemeenschap, die uit vier scholen bestaat, telefonisch niet bereikbaar is. In een verklaring stelt OSG dat de aanval geen gevolgen voor de lessen heeft, die gewoon doorgaan.

Hoe de aanvallers toegang tot de servers konden krijgen en of er gegevens van leerlingen of medewerkers zijn gestolen wordt nog onderzocht. "Op dit moment werken wij hard aan het herstellen van onze systemen. Wij kunnen nog geen inschatting geven van wanneer we volledig zijn hersteld. Wij houden nauw contact met onze personeelsleden en leerlingen over de voortgang van het herstel", zo laat de verklaring verder weten.

Hoewel de oorzaak van de aanval nog niet bekend is, geeft de scholengemeenschap aan dat het stappen neemt om het eigen beveiligingssysteem te versterken en ervoor te zorgen dat een dergelijk incident zich in de toekomst niet opnieuw voordoet. Inmiddels is er ook melding van een datalek gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en is er contact met de politie opgenomen.