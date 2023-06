NCTV: 44 procent Nederlanders maakt zich zorgen over cyberdreigingen

44 procent van de Nederlanders maakt zich zorgen over cyberdreigingen en driekwart acht het waarschijnlijk dat cyberdreigingen zich in Nederland zullen voordoen, zo blijkt uit de vandaag verschenen Risico- en Crisisbarometer, het publieksonderzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Bij de vorige meting van de barometer gaf 40 procent van de Nederlanders nog aan zich zorgen te maken over cyberdreigingen.

Verder stelt zestien procent van de deelnemers aan de barometer dat ze helemaal geen kennis van cyberdreigingen hebben. Op de vraag of de overheid genoeg doet om cyberdreigingen tegen te gaan vindt veertig procent van de ondervraagde deelnemers dat de overheid te weinig doet. Eerder adviseerde de NCTV nog dat burgers een noodpakket in huis moeten hebben voor het geval een cyberaanval het land platlegt.

"Het is belangrijk dat mensen zelf ook voorbereidingen treffen zoals een noodpakket voor de eerste 48 uur. Zodat, bij een grootschalige uitval van bijvoorbeeld elektriciteit of stromend water, mensen zich weten te redden, want dan ligt het dagelijkse leven wel even stil", zegt NCTV Pieter-Jaap Aalbersberg.

De barometer werd onder ruim vijftienhonderd Nederlanders uitgevoerd. Een aantal daarvan geeft aan maatregelen te hebben genomen. "Drinkwater-, medicijnen- en voedselvoorraad van 3-4 weken; alle wachtwoorden ook op papier en elke 3 maanden vernieuwen; ook contant geld" en "Updaten van netwerkapparatuur en computers".